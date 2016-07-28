Верейкин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верейкин Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1927

Дата смерти

28.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1927

Отец: Верейкин Павел Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1953

Сын: Верейкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Верейкина Антонина Петровна

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.12.1954

Дочь: Мошнякова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Верейкина Антонина Петровна

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верейкина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Верейкина Антонина Петровна

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
28.07.2016
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