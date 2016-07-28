Верейкин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1927
Дата смерти28.07.2016
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1927
Отец: Верейкин Павел Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1953
Сын: Верейкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Верейкина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
22.12.1954
Дочь: Мошнякова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Верейкина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верейкина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Верейкина Антонина Петровна
Смерть
28.07.2016