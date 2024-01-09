Украинская Фекла
Место рождения
Дата рожденияДо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 17.08.1845
Сын: Украинский Андрей Романович
Отец ребёнка: Украинский Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
До 01.01.1848
Сын: Украинский Стефан Романович
Отец ребёнка: Украинский Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Украинская Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Украинский Роман Алексеевич