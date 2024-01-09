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Украинская Фекла

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Украинский Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
До 17.08.1845

Сын: Украинский Андрей Романович

Отец ребёнка: Украинский Роман Алексеевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 01.01.1848

Сын: Украинский Стефан Романович

Отец ребёнка: Украинский Роман Алексеевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Украинская Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Украинский Роман Алексеевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

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