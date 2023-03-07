Мартемьянов Кузьма Мартемьянович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Мартемьянов Мартемьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Мартемьянов Степан Кузьмич
Мать ребёнка: Мартемьянова Анна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Авдотья Кузьминична
Мать ребёнка: Мартемьянова Анна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Мартемьянова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартемьянова Анна
Смерть
Неизвестно