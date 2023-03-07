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Мартемьянов Кузьма Мартемьянович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Мартемьянов Мартемьян

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Мартемьянов Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Мартемьянова Анна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Авдотья Кузьминична

Мать ребёнка: Мартемьянова Анна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мартемьянов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Мартемьянова Анна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Анна

Смерть
Неизвестно
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