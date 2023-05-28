Кулагин Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулагин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Кулагина Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулагин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Кулагина Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулагина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Кулагина Валентина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно