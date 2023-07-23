Левина Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1949

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1949

Отец: Павел

Мать: Тышкевич Тоня

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