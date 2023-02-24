Зыкова Евдокия Григорьевна
Место рожденияпочинок Петуховский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1766
Отец: Григорий
Мать: не указана
починок Петуховский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Зыков Ларион Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Отец ребёнка: Зыков Ларион Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Фекла Ларионовна
Отец ребёнка: Зыков Ларион Сергеевич
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806
Дочь: Матрона Ларионовна
Отец ребёнка: Зыков Ларион Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816