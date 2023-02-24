Зыкова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкова Евдокия Григорьевна

Зыкова Евдокия Григорьевна

avatar

Место рождения

починок Петуховский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1770 и 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: Григорий

Мать: не указана

починок Петуховский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Зыков Федор Ларионович

Отец ребёнка: Зыков Ларион Сергеевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Зыков Филипп Ларионович

Отец ребёнка: Зыков Ларион Сергеевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Фекла Ларионовна

Отец ребёнка: Зыков Ларион Сергеевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806

Дочь: Матрона Ларионовна

Отец ребёнка: Зыков Ларион Сергеевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Ларион Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close