Николаева Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1932
Дата смерти22.06.2020
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1932
Отец: Яшин Александр Яковлевич
Мать: Яшина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
06.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Юрий Николаевич
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
22.06.2020