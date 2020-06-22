Николаева Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаева Вера Александровна

Николаева Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1932

Дата смерти

22.06.2020

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1932

Отец: Яшин Александр Яковлевич

Мать: Яшина Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
06.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Юрий Николаевич

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
22.06.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close