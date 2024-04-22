Коробковская Дарья Федорова
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Доронькин Сергей Меркулаевич
Рождение ребёнка
02.11.1911
Отец ребёнка: Доронькин Сергей Меркулаевич
Рождение ребёнка
16.05.1914 ст.
Сын: Доронькин Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Доронькин Сергей Меркулаевич
Рождение ребёнка
25.10.1918
Дочь: Доронькина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Доронькин Сергей Меркулаевич
Рождение ребёнка
28.02.1928
Сын: Доронькин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Доронькин Сергей Меркулаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коробковский 1ый муж
Смерть
Неизвестно