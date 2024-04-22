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Коробковская Дарья Федорова

Место рождения

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крыловка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Доронькин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Доронькин Сергей Меркулаевич

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1911

Сын: Доронькин Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Доронькин Сергей Меркулаевич

Рождение ребёнка
16.05.1914 ст.

Сын: Доронькин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Доронькин Сергей Меркулаевич

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1918

Дочь: Доронькина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Доронькин Сергей Меркулаевич

Рождение ребёнка
28.02.1928

Сын: Доронькин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Доронькин Сергей Меркулаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробковский 1ый муж

Смерть
Неизвестно
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