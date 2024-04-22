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Румянцев Александр Михайлович

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Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

23.12.1905 ст.

Дата смерти

04.08.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1905 ст.

Отец: Румянцев Михаил Прович

Мать: Румянцева Матрёна Ивановна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.37-38 (Рождение №-93м)
Крещение
24.12.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Павел Михайлович - крестьянин из д.Пехарово (единокровный брат) Крёстная мать: Евдокия Михайловна - крестьянская вдова из д.Белоглазово
Смерть
04.08.1906 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 7 мес. (от коклюша)
Похороны
06.08.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.139-140 (Умершие №-60м)
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