Румянцев Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.12.1905 ст.
Дата смерти04.08.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1905 ст.
Отец: Румянцев Михаил Прович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.37-38 (Рождение №-93м)
Крещение
24.12.1905 ст.
Крёстный отец: Павел Михайлович - крестьянин из д.Пехарово (единокровный брат) Крёстная мать: Евдокия Михайловна - крестьянская вдова из д.Белоглазово
Смерть
04.08.1906 ст.
Младенец в 7 мес. (от коклюша)
Похороны
06.08.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.139-140 (Умершие №-60м)