Швайба Петр Терентьевич 17.08.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швайба Петр Терентьевич

Место рождения

Слабодка, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

17.08.1933

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1933

Отец: Швайба Терентий

Мать: Швайба Авдотья Григорьевна

Слабодка, Шкловский район, Могилёвская область
Бракосочетание
11.08.1959

Жена: Швайба (Волчок) Зоя Борисовна

Толочин, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швайба (Волчок) Зоя Борисовна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швайба (Волчок) Зоя Борисовна

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
1986
Пушкин, Царскосельский уезд
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Пушкин, Царскосельский уезд

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