Швайба Петр Терентьевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1933
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1933
Отец: Швайба Терентий
Бракосочетание
11.08.1959
Толочин, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швайба (Волчок) Зоя Борисовна
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швайба (Волчок) Зоя Борисовна
Смерть
1986
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно