Муртазин Ишегул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муртазин Ишегул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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1811 г.р.
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Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загида

Рождение ребёнка
1807

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загида

Рождение ребёнка
1811

Сын: Давлетбай Ишегулов

Мать ребёнка: Загида

Урманаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1812
Рождение ребёнка
1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загида

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