Муртазин Ишегул
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
1811
Сын: Давлетбай Ишегулов
Мать ребёнка: Загида
Урманаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1812
Рождение ребёнка
1815