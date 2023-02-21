Кичко Антон Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кичко Лидия Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кичко Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кичко Лидия Николаевна
Смерть
1942