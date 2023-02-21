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Кичко Антон Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кичко Лидия Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кичко Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кичко Лидия Николаевна

Смерть
1942
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