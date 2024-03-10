Кургузова (Букреева) Алевтина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургузова (Букреева) Алевтина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1928

Отец: Букреев Сергей Сергеевич

Мать: Букреева (Лоскутова) Мария Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кургузов Иван Егорович

Рождение ребёнка
22.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кургузов Иван Егорович

Рождение ребёнка
28.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кургузов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно

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