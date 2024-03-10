Кургузова (Букреева) Алевтина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кургузов Иван Егорович
Рождение ребёнка
28.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кургузов Иван Егорович
Смерть
Неизвестно