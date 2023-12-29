Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1802
Дата смерти1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Свешникова) Наталья Леоновна
Отец ребёнка: Свешников Леон Владимирович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Свешникова) Прасковья Леоновна
Отец ребёнка: Свешников Леон Владимирович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Свешников Василий Леонович
Отец ребёнка: Свешников Леон Владимирович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Свешников Порфирий Леонович
Отец ребёнка: Свешников Леон Владимирович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Свешников Андрей Леонович
Отец ребёнка: Свешников Леон Владимирович