Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Матрёна Григорьевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1802

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1827

Муж: Свешников Леон Владимирович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Свешникова) Наталья Леоновна

Отец ребёнка: Свешников Леон Владимирович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Свешникова) Прасковья Леоновна

Отец ребёнка: Свешников Леон Владимирович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Свешников Василий Леонович

Отец ребёнка: Свешников Леон Владимирович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Свешников Порфирий Леонович

Отец ребёнка: Свешников Леон Владимирович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Свешников Андрей Леонович

Отец ребёнка: Свешников Леон Владимирович

Смерть
1844

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