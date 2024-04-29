Заксенберг (Гринтух) Фаня (Фаина) Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1906
Дата смерти30.11.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1906
Отец: Гринтух Лев (Лейб) Израилевич
Мать: Гринтух Малка-Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заксенберг Яков Матвеевич
Отец ребёнка: Заксенберг Матвей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1933
Сын: Заксенберг Илья Матвеевич
Отец ребёнка: Заксенберг Матвей Ильич
Смерть
30.11.1993
Похороны
Неизвестно
г. Курск, Северное кладбище, участок 1, ряд 18, захоронение 5