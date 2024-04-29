Заксенберг (Гринтух) Фаня (Фаина) Львовна 23.08.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заксенберг (Гринтух) Фаня (Фаина) Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1906

Дата смерти

30.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1906

Отец: Гринтух Лев (Лейб) Израилевич

Мать: Гринтух Малка-Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заксенберг Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Заксенберг Матвей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заксенберг Матвей Ильич

Рождение ребёнка
01.07.1933

Сын: Заксенберг Илья Матвеевич

Отец ребёнка: Заксенберг Матвей Ильич

Смерть
30.11.1993
Похороны
Неизвестно
г. Курск, Северное кладбище, участок 1, ряд 18, захоронение 5

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