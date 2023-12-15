(Карелая) Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карелая) Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карелый Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросик Степан Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросик Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Андросик Филипп Степанович

Отец ребёнка: Андросик Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Андросик Василий Степанович

Отец ребёнка: Андросик Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Андросик Павел Степанович

Отец ребёнка: Андросик Степан Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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