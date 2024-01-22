Багаутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Габделгафур

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1887

Сын: Абулкасыйм

Мать ребёнка: Бибимәгмүрә

Рождение ребёнка
06.05.1890

Дочь: Бибихумайра

Мать ребёнка: Бибимәгмүрә

Рождение ребёнка
18.11.1896

Дочь: Мәхибәдәр

Мать ребёнка: Бибимәгмүрә

Рождение ребёнка
01.03.1899

Дочь: Шамсенаhар Багаутдиновна

Мать ребёнка: Бибимәгмүрә

Аминева, Каргалинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1901

Дочь: Бибимәмдүхә

Мать ребёнка: Бибимәгмүрә

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибимәгмүрә

Смерть
Неизвестно
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