Багаутдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Габделгафур
Рождение ребёнка
10.04.1887
Сын: Абулкасыйм
Мать ребёнка: Бибимәгмүрә
Рождение ребёнка
06.05.1890
Дочь: Бибихумайра
Мать ребёнка: Бибимәгмүрә
Рождение ребёнка
18.11.1896
Дочь: Мәхибәдәр
Мать ребёнка: Бибимәгмүрә
Рождение ребёнка
01.03.1899
Дочь: Шамсенаhар Багаутдиновна
Мать ребёнка: Бибимәгмүрә
Аминева, Каргалинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1901
Дочь: Бибимәмдүхә
Мать ребёнка: Бибимәгмүрә
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибимәгмүрә
Смерть
Неизвестно