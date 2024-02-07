Шашкова Эллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шашков Евгений Валерьевич
Рождение ребёнка
18.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шашков Евгений Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно