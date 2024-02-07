Шашкова Эллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова Эллина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шашков Евгений Валерьевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шашков Евгений Валерьевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашков Евгений Валерьевич

Место жительства
Неизвестно
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