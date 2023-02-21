Масальская Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масальская Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1985
Тула, город Тула, Тульская область
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