Блинов Леонид Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1927
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1927
Бракосочетание
30.01.1951
Жена: Блинова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
15.10.1951
Мать ребёнка: Блинова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
04.11.1952
Мать ребёнка: Блинова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
24.08.1954
Дочь: Попова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Блинова Мария Семеновна
Смерть
1990