Блинов Леонид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Леонид Сергеевич

Блинов Леонид Сергеевич

avatar

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

08.10.1927

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1951

Жена: Блинова Мария Семеновна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.10.1951

Сын: Блинов Михаил Леонидович

Мать ребёнка: Блинова Мария Семеновна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.11.1952

Сын: Блинов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Блинова Мария Семеновна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
24.08.1954

Дочь: Попова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Блинова Мария Семеновна

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
1990
Киров, город Киров, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close