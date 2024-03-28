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Осколков Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Осколков Яков Степанович

Мать: Осколкова Авдотья

https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 Михаилу по документу 35 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осколкова Параскева Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Осколков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Осколкова Параскева Лаврентьевна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Смерть
Неизвестно

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