Осколков Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1737
Отец: Осколков Яков Степанович
Мать: Осколкова Авдотья
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150 Михаилу по документу 35 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Осколкова Параскева Лаврентьевна
Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Смерть
Неизвестно