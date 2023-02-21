Трифонов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1957
Мать ребёнка: Трифонова Лидия Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Трифонова Лидия Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно