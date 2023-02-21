Трифонов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1957

Сын: Трифонов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Трифонова Лидия Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Трифонова Лидия Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Лидия Мироновна

Смерть
Неизвестно
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