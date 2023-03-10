(Бабинова) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабинова) Евфимия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья Артемьевна

Отец ребёнка: Несветаев Артемий Еремеевич

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фения_? Артемьевна

Отец ребёнка: Несветаев Артемий Еремеевич

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несветаев Артемий Еремеевич

Смерть
Неизвестно
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