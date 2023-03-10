(Бабинова) Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья Артемьевна
Отец ребёнка: Несветаев Артемий Еремеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фения_? Артемьевна
Отец ребёнка: Несветаев Артемий Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно