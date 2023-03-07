Яков Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Терентий Никифорович
Мать: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
27.05.1742
Сын: Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
27.09.1743
Сын: Федор Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
11.07.1745
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Мефодий Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тарасовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно