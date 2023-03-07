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Яков Терентьевич

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Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Терентий Никифорович

Мать: Евдокия Федоровна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1742

Сын: Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Тарасовна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1743

Сын: Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Тарасовна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1745

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Тарасовна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Мефодий Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Тарасовна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тарасовна

Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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