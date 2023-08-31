Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ильинична

Место рождения

Горка, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Илья

Мать: не указана

Горка, Гдовский район, Псковская область
Бракосочетание
11.02.1894

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.1895

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1896

Дочь: Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1898

Сын: Евфимий Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1900

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1903

Дочь: Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1905

Сын: Василий Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1908

Сын: Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1910

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно

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