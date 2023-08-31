Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.02.1894
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1895
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1896
Дочь: Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1898
Сын: Евфимий Фёдорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1900
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1903
Дочь: Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1905
Сын: Василий Фёдорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.02.1908
Сын: Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1910
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно