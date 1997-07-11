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Тухин Анатолий Кузьмич

Место рождения

Пишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924

Дата рождения

14.03.1910

Дата смерти

11.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910

Отец: Тухин Кузьма Тимофеевич

Мать: Тухина Лисова Евдокия Макеева

Пишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924
Рождение ребёнка
02.01.1939

Дочь: Гавловская Тухина Нелли Анатольевна

Мать ребёнка: Тухина Збарская Лидия Владимировна

город Нарын, Нарынская область, Киргизская ССР
Смерть
11.07.1997
Бишкек город, Кыргызстан
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