Тухин Анатолий Кузьмич
Место рожденияПишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924
Дата рождения14.03.1910
Дата смерти11.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1910
Пишпек 1878 г., Пишпекский уезд, Семиречинская область 29.04.1878-01.10.1924
Рождение ребёнка
02.01.1939
Дочь: Гавловская Тухина Нелли Анатольевна
Мать ребёнка: Тухина Збарская Лидия Владимировна
город Нарын, Нарынская область, Киргизская ССР
Смерть
11.07.1997
Бишкек город, Кыргызстан