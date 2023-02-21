Семенюк (не известно) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

24.08.1928

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: Семенюк София Антоновна

Отец ребёнка: Семенюк Антон Сильвестрович

Его ли дочь?
Рождение ребёнка
23.03.1893 ст.

Сын: Семенюк Захарий Антонович

Отец ребёнка: Семенюк Антон Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1893 ст.

Муж: Семенюк Антон Сильвестрович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.06.1895 ст.

Дочь: Семенюк София Антоновна

Отец ребёнка: Семенюк Антон Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.09.1900 ст.

Дочь: Семенюк Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Семенюк Антон Сильвестрович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Семенюк Антон Сильвестрович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
24.08.1928
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
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