Семенюк (не известно) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смерти24.08.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: Семенюк София Антоновна
Отец ребёнка: Семенюк Антон Сильвестрович
Его ли дочь?
Рождение ребёнка
23.03.1893 ст.
Сын: Семенюк Захарий Антонович
Отец ребёнка: Семенюк Антон Сильвестрович
Бракосочетание
До 1893 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.06.1895 ст.
Дочь: Семенюк София Антоновна
Отец ребёнка: Семенюк Антон Сильвестрович
Рождение ребёнка
21.09.1900 ст.
Дочь: Семенюк Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Семенюк Антон Сильвестрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Семенюк Антон Сильвестрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.08.1928