Саттаров Ягофар Саттарович
Место рожденияг.Коркино, Челябинская область , РСФСР
Дата рождения1929
Дата смерти04.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1963
Смерть
04.04.1974
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно