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Саттаров Ягофар Саттарович

Место рождения

г.Коркино, Челябинская область , РСФСР

Дата рождения

1929

Дата смерти

04.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна

Рождение ребёнка
26.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна

Смерть
04.04.1974
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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