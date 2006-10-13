Попова (Шелкова) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Шелкова) Раиса Михайловна

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Место рождения

Оренбургская область, Красногвардейский район

Дата рождения

25.12.1931

Дата смерти

13.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931

Отец: Шелков Михаил

Мать: Шелкова Наталья

Оренбургская область, Красногвардейский район
Рождение ребёнка
18.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Андрей

Рождение ребёнка
18.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Андрей

Смерть
13.10.2006
Тюльган, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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