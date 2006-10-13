Попова (Шелкова) Раиса Михайловна
Место рожденияОренбургская область, Красногвардейский район
Дата рождения25.12.1931
Дата смерти13.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931
Отец: Шелков Михаил
Мать: Шелкова Наталья
Оренбургская область, Красногвардейский район
Рождение ребёнка
18.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Андрей
Рождение ребёнка
18.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Андрей
Смерть
13.10.2006
Тюльган, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Сердечный приступ