Лаптева Федосья Никитична
женский, родилась Около 1697
умерла Около 1770, Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Супруги
Лаптев Михаил ГригорьевичОколо 1685 г.р.
Дети
Лаптев Михаил Михайлович1720 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Лаптев Михаил Григорьевич
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Около 1770
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область