Лаптева Федосья Никитична Около 1697 — найти родственников по фамилии на Familio

Лаптева Федосья Никитична

Автор
ИЕ
Евтеев И.

женский, родилась Около 1697

умерла Около 1770, Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Супруги
Лаптев Михаил ГригорьевичОколо 1685 г.р.
Дети
Лаптев Михаил Михайлович1720 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1720

Сын: Лаптев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Лаптев Михаил Григорьевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Смерть
Около 1770
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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