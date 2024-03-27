Аптекашев Хоснулла
Место рожденияд.Байряка РТ
Дата рождения1894
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Аптекашев Ханиф
Мать: Аптекашева Мастура
Бракосочетание
1920
Жена: Аптекашева Миннебану
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
05.05.1928
Рождение ребёнка
1933
Смерть
1940
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно