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Аптекашев Хоснулла

Место рождения

д.Байряка РТ

Дата рождения

1894

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Аптекашев Ханиф

Мать: Аптекашева Мастура

Бракосочетание
1920

Жена: Аптекашева Миннебану

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аптекашева Миннебану

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аптекашева Миннебану

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аптекашева Миннебану

Рождение ребёнка
05.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аптекашева Миннебану

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аптекашева Миннебану

Смерть
1940
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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