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Абрамов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1988

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Абрамова Надежда Николаевна

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Денис

Мать ребёнка: Абрамова Надежда Николаевна

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Надежда Николаевна

Смерть
29.11.2022
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