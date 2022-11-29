Абрамов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.11.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1988
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Абрамова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Денис
Мать ребёнка: Абрамова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.2022