Максимова Степанида Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Степанида Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

25.03.1922

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Спиридон

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1885

Муж: Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)

Рождение ребёнка
?.06.1886 ст.

Сын: Максимов Семён Кузьмич

Отец ребёнка: Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Максимова Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Максимов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Максимова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)

Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
25.03.1922
Самаркино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

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