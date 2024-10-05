Максимова Степанида Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти25.03.1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Спиридон
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
?.06.1886 ст.
Отец ребёнка: Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Максимова Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Максимова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Максимов Кузьма (Косма) Леонтьевич (Иванович по приём.отцу)
Смерть
25.03.1922