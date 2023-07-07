Бабкин Степан Флоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Бабкин Флор Иванович
Мать: Бабкина Агафья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бабкин Василий Степанович
Мать ребёнка: Бабкина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1913
Мать ребёнка: Бабкина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1915
Мать ребёнка: Бабкина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1918
Мать ребёнка: Бабкина Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно