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Бабкин Степан Флоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Бабкин Флор Иванович

Мать: Бабкина Агафья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бабкин Василий Степанович

Мать ребёнка: Бабкина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1913

Сын: Бабкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Бабкина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1915

Сын: Бабкин Семён Степанович

Мать ребёнка: Бабкина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1918

Сын: Бабкин Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Бабкина Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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