Von Hirschheydt (Von Brandt) Элизабет
Место рожденияFinland
Дата рождения08.06.1786
Дата смерти27.04.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1786
Отец: Von Brandt Адам Яковлевич
Мать: Von Brandt Charlotte
Finland
Бракосочетание
28.02.1805
Reval (Tallinn)
Супруг(-а): Gustav Karl Michael von Hirschheydt
Рождение ребёнка
12.12.1805
Сын: Von Hirschheydt Gustav Johann
Отец ребёнка: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael
Schujen
Рождение ребёнка
23.06.1807
Дочь: Charlotte Elisabeth
Отец ребёнка: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael
Kayenhof (Kaives)
Рождение ребёнка
01.01.1809
Дочь: Marie Juliane
Отец ребёнка: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael
Рождение ребёнка
08.12.1811
Сын: Von Hirschheydt Anton Hermann
Отец ребёнка: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael
Kayenhof (Kaives)
Рождение ребёнка
15.05.1813
Сын: Von Hirschheydt Emil Alexander
Отец ребёнка: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael
Развод
18.05.1824
Смерть
27.04.1850
Wenden (Cēsis), Latvia