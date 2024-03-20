Von Hirschheydt (Von Brandt) Элизабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVon Hirschheydt (Von Brandt) Элизабет

Von Hirschheydt (Von Brandt) Элизабет

Место рождения

Finland

Дата рождения

08.06.1786

Дата смерти

27.04.1850

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1786

Отец: Von Brandt Адам Яковлевич

Мать: Von Brandt Charlotte

Finland
Бракосочетание
28.02.1805

Муж: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael

Reval (Tallinn)
Супруг(-а): Gustav Karl Michael von Hirschheydt
Рождение ребёнка
12.12.1805

Сын: Von Hirschheydt Gustav Johann

Отец ребёнка: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael

Schujen
Рождение ребёнка
23.06.1807

Дочь: Charlotte Elisabeth

Отец ребёнка: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael

Kayenhof (Kaives)
Рождение ребёнка
01.01.1809

Дочь: Marie Juliane

Отец ребёнка: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael

Рождение ребёнка
08.12.1811

Сын: Von Hirschheydt Anton Hermann

Отец ребёнка: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael

Kayenhof (Kaives)
Рождение ребёнка
15.05.1813

Сын: Von Hirschheydt Emil Alexander

Отец ребёнка: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael

Развод
18.05.1824

Муж: Von Hirschheydt Gustav Karl Michael

Смерть
27.04.1850
Wenden (Cēsis), Latvia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close