Егоров Василий Федорович (Федров)
Место рождения
Дата рождения05.01.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1897 ст.
Бракосочетание
20.04.1916 ст.
Из Метрической книги 1916 г. Поручители: По жениху: Села Базлык-Васильева крестьяне: Павел Степанов(ич), Артемий Васильев(ич) и Захар Федоров(ич). По невесте: Села Базлык-Васильева крестьяне: Сергей... Показать все
Рождение ребёнка
1919 или 1920
Дочь: Егорова – Васильевна
Мать ребёнка: Егорова Марфа Михайловна (Михайлова)
Рождение ребёнка
09.12.1921
Сын: Егоров Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Егорова Марфа Михайловна (Михайлова)
Смерть
Неизвестно