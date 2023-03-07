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Егоров Василий Федорович (Федров)

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Место рождения

Базлык, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.01.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1897 ст.

Отец: - Федор Егоров (Егорович)

Мать: - Пелагея Иоаннова (Ивановна)

Базлык, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.04.1916 ст.

Жена: Егорова Марфа Михайловна (Михайлова)

Базлык, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Из Метрической книги 1916 г. Поручители: По жениху: Села Базлык-Васильева крестьяне: Павел Степанов(ич), Артемий Васильев(ич) и Захар Федоров(ич). По невесте: Села Базлык-Васильева крестьяне: Сергей... Показать все
Рождение ребёнка
1919 или 1920

Дочь: Егорова – Васильевна

Мать ребёнка: Егорова Марфа Михайловна (Михайлова)

Рождение ребёнка
09.12.1921

Сын: Егоров Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Егорова Марфа Михайловна (Михайлова)

Базлык, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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