Гришин Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1914
Дата смерти25.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1914
Место жительства
По 1992
Место жительства
Неизвестно
д. Нефёдово, Московский уезд Московской губернии
Смерть
25.05.1992