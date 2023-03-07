Гришин Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Виктор Васильевич

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

18.09.1914

Дата смерти

25.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
С 1914
Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
По 1992
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
д. Нефёдово, Московский уезд Московской губернии
Смерть
25.05.1992
Москва, город федерального значения Москва
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