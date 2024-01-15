Шиверов Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиверов Максим Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1993

Отец: Шиверов Владимир Револенович

Мать: Салахутдинова Гузель Мансуровна

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