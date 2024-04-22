Мухаммедгарай Ахмедшахович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахмедшах
Рождение ребёнка
20.02.1907 ст.
Дочь: Гареева Гаффа
Мать ребёнка: Мафтуха
В метрической книге первой мечети д.Кучуково Елабужского уезда Вятской губернии имеется запись от 20 февраля 1907 года о рождении Миннигафифы. В справке о смерти дата рождения указана 15 мая 1907 год... Показать все