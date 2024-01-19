Язев Даниил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Язев Михаил
Рождение ребёнка
13.02.1929
Дочь: Югринова -Язева Зоя Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Язев Петр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосеева Язева Раиса Даниловна
Мать ребёнка: Язева Собянина Варвара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Язева Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Язева Собянина Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954