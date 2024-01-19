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Язев Даниил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Язев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1929

Дочь: Югринова -Язева Зоя Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Язев Петр Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосеева Язева Раиса Даниловна

Мать ребёнка: Язева Собянина Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Язева Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Язева Собянина Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язева Собянина Варвара Петровна

Смерть
1954
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