Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Павел Евсигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Корней Павлович

Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Телюкова) Марфа Павловна

Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Прохор Павлович

Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Телюков Евлампий Павлович

Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Телюков Парфирий Павлович

Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Телюков Яков Павлович

Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич

Смерть
Неизвестно

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