Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Телюкова) Марфа Павловна
Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Телюков Евлампий Павлович
Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Телюков Парфирий Павлович
Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Телюков Павел Евсигнеевич
Смерть
Неизвестно