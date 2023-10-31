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Угрюмов Федор Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Угрюмов Амос Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1710 и 1712

Сын: Угрюмов Павел Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Угрюмов Василий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Кузнецова Парасковья Федорова

Мать ребёнка: не указана

дер. Шенмины горки
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1717

Дочь: Резанова Анна Федорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Угрюмов Герасим Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Фомина Федосья Федорова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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