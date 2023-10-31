Угрюмов Федор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1655
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1699
Сын: Угрюмов Амос Федоров
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1712
Рождение ребёнка
1712
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Кузнецова Парасковья Федорова
дер. Шенмины горки
Рождение ребёнка
Между 1712 и 1717
Дочь: Резанова Анна Федорова
Рождение ребёнка
1716
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Фомина Федосья Федорова
Смерть
Неизвестно