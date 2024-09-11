Пономарева Марья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Мария Петровна
Отец ребёнка: Пономарев Петр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1849
Дочь: Пономарева Васса Петровна
Отец ребёнка: Пономарев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
20.03.1851
Отец ребёнка: Пономарев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
11.09.1852
Сын: Пономарев Никита Петрович
Отец ребёнка: Пономарев Петр Никифорович
Смерть
Неизвестно