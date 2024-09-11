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Пономарева Марья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Мария Петровна

Отец ребёнка: Пономарев Петр Никифорович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Петр Никифорович

Рождение ребёнка
15.08.1849

Дочь: Пономарева Васса Петровна

Отец ребёнка: Пономарев Петр Никифорович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1851

Сын: Пономарев Иван Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Никифорович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.09.1852

Сын: Пономарев Никита Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Никифорович

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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