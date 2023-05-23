Царькова (Понасенкова) Хритинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Понасенков Пётр
Мать: Понасенкова Винадора
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Царьков Евсей Сергеевич
Рождение ребёнка
08.07.1905
Дочь: Леонова Февронья Евсеевна
Отец ребёнка: Царьков Евсей Сергеевич
Тишино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945