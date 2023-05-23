Царькова (Понасенкова) Хритинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦарькова (Понасенкова) Хритинья

Царькова (Понасенкова) Хритинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Понасенков Пётр

Мать: Понасенкова Винадора

Рождение ребёнка
1902

Сын: Царьков Степан Евсеевич

Отец ребёнка: Царьков Евсей Сергеевич

Рождение ребёнка
08.07.1905

Дочь: Леонова Февронья Евсеевна

Отец ребёнка: Царьков Евсей Сергеевич

Тишино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царьков Евсей Сергеевич

Смерть
1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close