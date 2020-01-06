Правдина Антонина Панкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Правдина Антонина Панкратовна

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Место рождения

Татарстан

Дата рождения

04.07.1931

Дата смерти

06.01.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарстан
Бракосочетание
1952

Муж: Правдин Виктор Федорович

Рождение ребёнка
12.07.1953

Сын: Правдин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Правдин Виктор Федорович

г.Грозный
Работа или профессия
Неизвестно
Заслуженный учитель Кубани, филолог
Смерть
06.01.2020
Ст.Старощербининская
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