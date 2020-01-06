Правдина Антонина Панкратовна
Место рожденияТатарстан
Дата рождения04.07.1931
Дата смерти06.01.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарстан
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
12.07.1953
Сын: Правдин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Правдин Виктор Федорович
г.Грозный
Работа или профессия
Неизвестно
Заслуженный учитель Кубани, филолог
Смерть
06.01.2020
Ст.Старощербининская