(Бокарёва) Мария Изотьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1905
Дата смерти01.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокарёв Валентин
Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокарёв Иван
Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокарёв Адриан
Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобовь
Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокарёв Василий
Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1997