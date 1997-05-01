(Бокарёва) Мария Изотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бокарёва) Мария Изотьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1905

Дата смерти

01.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокарёв Валентин

Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокарёв Иван

Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокарёв Адриан

Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобовь

Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокарёв Василий

Отец ребёнка: Бокарёв Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарёв Сергей Павлович

Смерть
01.05.1997
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