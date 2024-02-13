Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1743 и 1745
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1743 и 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1770 и 1775
Муж: Матвей Терентьевич
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781
Сын: Кузьма Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Терентьевич
Смерть
После 1787