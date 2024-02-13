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Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1743 и 1745

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1743 и 1744 г.р.

Дети

Между 1779 и 1781 г.р.
Около 1781 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1743 и 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1770 и 1775

Муж: Матвей Терентьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781

Сын: Кузьма Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Терентьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Терентьевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1787
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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