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Афанасий Емельянов

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

09.01.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1822 ст.

Отец: Емельян Игнатов

Мать: Ефимия Алексеева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
08.11.1842 ст.

Жена: Ирина Артемьева (Артёмова)

Михайловское, Домодедово, Московская область
Поручители - по жениху: д.Глотаево - Степан Игнатов, Егор Игнатов, Герасим Юдин; по невесте: д.Глотаево - Наум Антонов, Антон Семёнов, Максим Сидоров Ист.: ЦГА г.Москвы Ф.203 Оп.745 Д.1598 стр.175
Рождение ребёнка
18.09.1843 ст.

Дочь: Ефимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Луньков Ефим Афанасьевич

Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1846 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1847 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
?.05.1850 ст.

Сын: Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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