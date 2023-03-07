Афанасий Емельянов
Место рождения
Дата рождения09.01.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1822 ст.
Отец: Емельян Игнатов
Мать: Ефимия Алексеева
Бракосочетание
08.11.1842 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Поручители - по жениху: д.Глотаево - Степан Игнатов, Егор Игнатов, Герасим Юдин; по невесте: д.Глотаево - Наум Антонов, Антон Семёнов, Максим Сидоров Ист.: ЦГА г.Москвы Ф.203 Оп.745 Д.1598 стр.175
Рождение ребёнка
18.09.1843 ст.
Дочь: Ефимия Афанасьевна
Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)
Рождение ребёнка
1844 ст.
Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)
Рождение ребёнка
02.01.1846 ст.
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)
Рождение ребёнка
09.12.1847 ст.
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)
Рождение ребёнка
?.05.1850 ст.
Сын: Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: Ирина Артемьева (Артёмова)
Смерть
Неизвестно