Медянцев Дмитрий Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1968
Рождение ребёнка
26.08.1992
Дочь: Медянцева-Кривошеева Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Медянцева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
11.09.2006
Мать ребёнка: Медянцева Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
11.09.2006
Мать ребёнка: Медянцева Татьяна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно