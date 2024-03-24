Медянцев Дмитрий Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медянцев Дмитрий Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1968

Отец: Медянцев Вадим Степанович

Мать: Медянцева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
26.08.1992

Дочь: Медянцева-Кривошеева Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Медянцева Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
11.09.2006

Сын: Медянцев Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Медянцева Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
11.09.2006

Сын: Медянцев Глеб Дмитриевич

Мать ребёнка: Медянцева Татьяна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медянцева Татьяна Константиновна

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