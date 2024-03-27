Макальская (Суздальницкая) Белла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуревич Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макальский Давид
Рождение ребёнка
03.10.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макальский Давид
Рождение ребёнка
24.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макальский Давид
Смерть
1988