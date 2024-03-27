Макальская (Суздальницкая) Белла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макальская (Суздальницкая) Белла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Суздальницкий Вульф

Мать: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макальский Давид

Рождение ребёнка
03.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макальский Давид

Рождение ребёнка
24.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макальский Давид

Смерть
1988

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